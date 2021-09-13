ФАС создаст реестр производителей стройматериалов для контроля за ценами

ФАС создаст перечень производителей основных и вспомогательных стройматериалов для контроля за ценообразованием, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в первом полугодии к ним поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы.

«В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Планируется, что в список войдут компании, работающие на рынках древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов.

В конце августа начались антикартельные проверки производителей арматуры из-за признаков заключения ценового сговора.