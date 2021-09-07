ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт дополнительные проверки на рынках вспомогательных стройматериалов. Как сообщили в ведомстве, для этого подключены все территориальные органы.

«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ФАС.

Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.

«Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — подчеркнули там.

В конце августа ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры в России, у ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора.