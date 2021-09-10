В Польше заявили, что реализацию «Северного потока — 2» не удалось остановить

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» не удалось остановить, несмотря на противодействие.

Об этом Рау заявил в ходе пресс-конференции с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Он отметил, что польская сторона не изменила «своего мнения касательно оценки этой инвестиции».

«Но, несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», — приводит его слова ТАСС.

Рау добавил, что необходимо теперь сосредоточить внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе из-за запуска трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.