Набиуллина прокомментировала ситуацию с Wildberries и платёжными системами
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«Мы, конечно, в курсе того, что происходит. Но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — цитирует главу ЦБ Интерфакс.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не получали жалоб от Visa и Mastercard в связи с решением крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries о предоставлении покупателям скидки при оплате картами МИР, посредством системы быстрых платежей или SberPay.