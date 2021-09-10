Набиуллина прокомментировала ситуацию с Wildberries и платёжными системами

Регулятору нет оснований для вмешательства в ситуацию с Wildberries и платёжными системами Visa и Mastercard, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы, конечно, в курсе того, что происходит. Но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — цитирует главу ЦБ Интерфакс.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не получали жалоб от Visa и Mastercard в связи с решением крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries о предоставлении покупателям скидки при оплате картами МИР, посредством системы быстрых платежей или SberPay.