Набиуллина прокомментировала ситуацию с Wildberries и платёжными системами

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Регулятору нет оснований для вмешательства в ситуацию с Wildberries и платёжными системами Visa и Mastercard, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина прокомментировала ситуацию с Wildberries и платёжными системами
  • © РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru

«Мы, конечно, в курсе того, что происходит. Но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — цитирует главу ЦБ Интерфакс.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не получали жалоб от Visa и Mastercard в связи с решением крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries о предоставлении покупателям скидки при оплате картами МИР, посредством системы быстрых платежей или SberPay.

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