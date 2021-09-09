Путин: документ о рынке газа в рамках Союзного государства подпишут до декабря 2023 года

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Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединённого рынка газа в рамках Союзного государства.
Путин: документ о рынке газа в рамках Союзного государства подпишут до декабря 2023 года
  • Reuters

«До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединённого рынка газа в рамках Союзного государства», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Союзное государство с Белоруссией — это некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета. Он также отметил, что в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у России с Белоруссией в рамках Союзного государства.

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