В Shell сообщили о возможности банкротства части АЗС в России

Короткая ссылка
В компании Shell предупредили о риске банкротства для части независимых автомобильных заправочных станций (АЗС), занимающих 60% рынка.
В Shell сообщили о возможности банкротства части АЗС в России
  • © AP

По словам топ-менеджера компании Виталия Маслова, с начала 2021 года оптовые цены на бензин в стране выросли на 20—30%, а розничные цены — только на 3—6%.

«В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнётся элементарная череда банкротств», — приводит РБК его слова.

По его словам, в настоящее время компания генерирует 1,5 руб. убытка с каждого проданного литра бензина.

Ранее стало известно, что стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась до минимума за два месяца. Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить