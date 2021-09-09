В Shell сообщили о возможности банкротства части АЗС в России

В компании Shell предупредили о риске банкротства для части независимых автомобильных заправочных станций (АЗС), занимающих 60% рынка.

По словам топ-менеджера компании Виталия Маслова, с начала 2021 года оптовые цены на бензин в стране выросли на 20—30%, а розничные цены — только на 3—6%.

«В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнётся элементарная череда банкротств», — приводит РБК его слова.

По его словам, в настоящее время компания генерирует 1,5 руб. убытка с каждого проданного литра бензина.

Ранее стало известно, что стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась до минимума за два месяца. Подробнее — в материале RT.