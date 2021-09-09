В «Транснефти» рассказали о ситуации с прокачкой нефти по «Дружбе»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив её в реверс из-за приёма партии нефти по нефтепроводу Одесса — Броды на территорию Белоруссии», — сообщил он.
В июне компания «Транснефть» сообщала о корректировке графика поставки ресурсов по нефтепроводу «Дружба».