РБК: Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в магазинах

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Международная платёжная система Visa с 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров, передаёт РБК.
РБК: Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в магазинах
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Так, интерчейндж (часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за приём карт, который банк взимает с магазина) для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.

Кроме того, поэтапно будут отменены льготные программы для магазинов мебели, бытовой техники, для курьерских служб. Сейчас интерчейндж для них составляет 1—1,65%, после изменений он в зависимости от категории карты, которой совершена оплата, будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

В Visa объяснили, что периодически пересматривают ставки, а изменение действующих программ направлено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями.

Представитель компании подчеркнул, что интерчейндж не является доходом платёжной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платёжной инфраструктуры.

По его словам, благодаря этому платёжный рынок России стал одним из самых инновационных в мире, а в прошлом году объём бесконтактных платежей увеличился почти вдвое.

Ранее Visa прокомментировала решение онлайн-ретейлера Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем — карт МИР, Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay.

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