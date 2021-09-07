Песков: приватизация не должна быть самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений по вопросу приватизации не принималось.

«Приватизация... важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — сказал Песков.

По его словам, в России неоднократно случалось, «когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности», которые впоследствии с трудом приходилось вновь «консолидировать в руках государства».

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики России. По его словам, изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.