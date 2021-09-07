В Кремле прокомментировали возможность официального признания биткоина

Россия не готова признать биткоин официальной валютой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это квазивалюта и де-факто приравнивание её к денежным инструментам может нанести только вред финансовой и экономической системе.

В феврале на фоне роста стоимости биткоина глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на его высокую волатильность.

В конце августа аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что криптовалюта стремится к новому историческому максимуму.