Профессор прокомментировала призыв Зеленского к конгрессменам США по «Северному потоку — 2»

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал приехавших на Украину конгрессменов США сохранить санкции против России за газопровод «Северный поток — 2».

«С учётом ситуации и до событий 2014 года Украина себя вела как ненадёжный транзитёр. Поэтому этот аспект всегда был на подкорке сознания тех же европейских партнёров, которые закупают российский газ. Бизнес-сообщество, в отличие от политиков, рассуждает категориями именно надёжности поставщика, надёжности транзитёра», — отметила Ерёмина.

По её словам, в этом вопросе Украина является «лишь одной из переменных» в уравнении, но не самой существенной.

«Северный поток — 2» будет достроен, потому что он экономически выгоден. И Украина в данном случае использует это всё, чтобы снова обратить на себя внимание и хоть на какой-то срок получить необходимые денежные ресурсы», — заключила Ерёмина.

Ранее Зеленский призвал приехавших на Украину конгрессменов США сохранить санкции против России за газопровод «Северный поток — 2».

Вместе с этим президент Украины поблагодарил членов конгресса США за понимание угроз безопасности, которые якобы, по его мнению, несёт реализация проекта газопровода.