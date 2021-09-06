Зеленский призвал конгрессменов США сохранить санкции против России за «Северный поток — 2»

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал приехавших на Украину конгрессменов США сохранить санкции против России за газопровод «Северный поток — 2».

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено», — сказал Зеленский.

Вместе с этим президент Украины поблагодарил членов конгресса США за понимание угроз безопасности, которые якобы, по его мнению, несёт реализация проекта газопровода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о том, что газопровод «Северный поток — 2» является «страшной угрозой» для европейской безопасности, сказал, что слова президента Украины — «это нонсенс».