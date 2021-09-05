Песков прокомментировал заявление Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что газопровод «Северный поток — 2» является «страшной угрозой» безопасности Европы.
Песков прокомментировал заявление Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом пресс-секретарь заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Зеленский говорит, что «Северный поток — 2» является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс», — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что строительство газопровода является «вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы».

Ранее в совместном заявлении по стратегическому партнёрству Украины и США сообщалось, что страны выступают против запуска «Северного потока — 2» и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности. 

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