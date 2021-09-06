Экс-глава OMV: строительство «Северного потока — 2» завершится в ближайшие дни

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в ближайшие дни, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле.

«Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — цитирует ТАСС Зеле.

По его словам, первые поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся в текущем году.

Он добавил, что сроки начала поставок зависят от времени завершения сертификации газопровода.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что ряд инстанций не разрешат газопроводу «Северный поток — 2» работать в коммерческом режиме.