Греф высказался о рисках глобального финансового кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ-2021 высказался о рисках глобального финансового кризиса.

«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск очевидно есть. ЦБ РФ поступает ответственно, что такой риск обозначает. Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить», — цитирует ТАСС Грефа.

Он отметил, что «перегрев на мировых финансовых рынках очевиден, такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует».

Ранее сообщалось, что ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.