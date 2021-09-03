Статус промышленного комплекса в Москве получили ещё три предприятия
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Об этом сообщает НСН.
Речь о таких предприятиях, как Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, московский завод плавленых сыров «Карат» и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.
За последние пять лет эти предприятия вложили в развитие собственного производства порядка 5 млрд рублей, отметил Ефимов.
«Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили ещё три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тыс. человек. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах», — рассказал вице-мэр.
Как ранее сообщал телеканала «360», Московская область стала лидером по развитию государственно-частного партнёрства.