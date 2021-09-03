Путин: Россия не собирается никого ограничивать при освоении Севморпути

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Россия не собирается никого ограничивать при освоении Северного морского пути, заявил во время пленарного заседания ВЭФ-2021 российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия не собирается никого ограничивать при освоении Севморпути
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем за процессами в других странах, Индия к их числу не относится, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. Звучат предположения, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности, мы не собираемся никого ограничивать», — заявил глава государства.

Более того, Россия заинтересована в том, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, конвенцией 1982 года, добавил президент.

«Наиболее экономически выгодный и безопасный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, российскому внутреннему морю... Чем эффективнее будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше», — напомнил Путин. 

Ранее в Финляндии заявили об интересе к Северному морскому пути.

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