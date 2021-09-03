«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд рублей

«Сбер», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд руб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместный пресс-релиз банков.

Отмечается, что деньги пойдут на финансирование проекта группы по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае.

«Общая сумма синдицированного кредита составляет 195 млрд руб», — заявила вице-президент Сбербанка Ольга Харламова.

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.