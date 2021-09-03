«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд рублей
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместный пресс-релиз банков.
Отмечается, что деньги пойдут на финансирование проекта группы по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае.
«Общая сумма синдицированного кредита составляет 195 млрд руб», — заявила вице-президент Сбербанка Ольга Харламова.
26 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.