Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.
Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

К числу приоритетных в части поддержки МСП добавят деятельность по обслуживанию зданий и территорий, а также предоставление в аренду (сдача внаём), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества.

Среди не относящихся к МСП предприятий к приоритетным отнесли сферу общественного питания, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, культуру, досуг, развлечения, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря предоставят поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, полученным с 1 июля 2021 года.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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