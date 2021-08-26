Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

К числу приоритетных в части поддержки МСП добавят деятельность по обслуживанию зданий и территорий, а также предоставление в аренду (сдача внаём), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества.

Среди не относящихся к МСП предприятий к приоритетным отнесли сферу общественного питания, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, культуру, досуг, развлечения, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря предоставят поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, полученным с 1 июля 2021 года.

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