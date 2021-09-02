В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 27 августа составили $615,6 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 27 августа составили $615,6 млрд и увеличились за неделю на $20,0 млрд, или на 3,4%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов».

Ранее в ЦБ России заявили, что в II квартале 2021 года экономика страны вернулась к докризисному уровню.