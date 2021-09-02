Власти Сахалинской области рассказали о планах по развитию новой энергетики

Короткая ссылка
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах по развитию новой энергетики в регионе, которая призвана уменьшить углеродный след.
Власти Сахалинской области рассказали о планах по развитию новой энергетики
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Уменьшим углеродный след и увеличим поглощение (углекислого газа) за счёт посадки лесов. Таким образом, будет баланс. К 2025 году с большим трудом, но можно эту задачу решить», — заявил он в беседе с НТВ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лимаренко также прокомментировал идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке. Как отметил губернатор, развитие региона — геополитическая задача, так как основные рынки расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Нужно создавать комфортную среду для проживания, чтобы оставалась молодёжь, чтобы приезжали пассионарные люди, чтобы было интересно жить, работать и отдыхать», — пояснил он.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить