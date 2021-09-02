Власти Сахалинской области рассказали о планах по развитию новой энергетики

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах по развитию новой энергетики в регионе, которая призвана уменьшить углеродный след.

«Уменьшим углеродный след и увеличим поглощение (углекислого газа) за счёт посадки лесов. Таким образом, будет баланс. К 2025 году с большим трудом, но можно эту задачу решить», — заявил он в беседе с НТВ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лимаренко также прокомментировал идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке. Как отметил губернатор, развитие региона — геополитическая задача, так как основные рынки расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Нужно создавать комфортную среду для проживания, чтобы оставалась молодёжь, чтобы приезжали пассионарные люди, чтобы было интересно жить, работать и отдыхать», — пояснил он.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».