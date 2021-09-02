Минвостокразвития и ВТБ поддержат развитие туризма на Дальнем Востоке

Минвостокразвития и ВТБ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу банка.

Документ подписали заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

«С ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования», — заявил Бортников.

По его словам, у Дальнего Востока большой потенциал для развития туристической отрасли.

Со своей стороны, Волков отметил, что наращивание туристического потенциала положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона.

Ранее председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с НТВ рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.