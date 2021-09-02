Объём экспорта детских товаров в Москве превысил $34 млн в первом полугодии

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что московские производители товаров для детей нарастили экспорт своей продукции.
Объём экспорта детских товаров в Москве превысил $34 млн в первом полугодии
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Рост наблюдается в сравнении с 2020 и 2019 годами.

«В первом полугодии 2021 года объём экспорта достиг $34,72 млн и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объём экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил $28,53 млн», — уточнил Ефимов.

Он добавил, что Москва по-прежнему лидирует в общероссийском экспорте детских товаров с долей 37%.

Как отмечается, больше всего в первой половине 2021 года столичные производители экспортировали игрушки (на $24,7 млн).

Также спросом пользовались канцтовары, кресла безопасности и ходунки. 

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