Объём экспорта детских товаров в Москве превысил $34 млн в первом полугодии
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Рост наблюдается в сравнении с 2020 и 2019 годами.
«В первом полугодии 2021 года объём экспорта достиг $34,72 млн и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объём экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил $28,53 млн», — уточнил Ефимов.
Он добавил, что Москва по-прежнему лидирует в общероссийском экспорте детских товаров с долей 37%.
Как отмечается, больше всего в первой половине 2021 года столичные производители экспортировали игрушки (на $24,7 млн).
Также спросом пользовались канцтовары, кресла безопасности и ходунки.
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