Объём экспорта детских товаров в Москве превысил $34 млн в первом полугодии

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что московские производители товаров для детей нарастили экспорт своей продукции.

Об этом сообщает НСН.

Рост наблюдается в сравнении с 2020 и 2019 годами.

«В первом полугодии 2021 года объём экспорта достиг $34,72 млн и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объём экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил $28,53 млн», — уточнил Ефимов.

Он добавил, что Москва по-прежнему лидирует в общероссийском экспорте детских товаров с долей 37%.

Как отмечается, больше всего в первой половине 2021 года столичные производители экспортировали игрушки (на $24,7 млн).

Также спросом пользовались канцтовары, кресла безопасности и ходунки.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.