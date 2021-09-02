Субъекты МСП на Дальнем Востоке получили поручительства по кредитам на сумму 10 млрд рублей

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На Дальнем Востоке Корпорация МСП предоставила более 580 поручительств бизнесу за первые шесть месяцев 2021 года. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 10 млрд рублей.
Субъекты МСП на Дальнем Востоке получили поручительства по кредитам на сумму 10 млрд рублей
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Об этом сообщает vostokmedia.com.

Отмечается, что чаще всего за поддержкой обращались предприниматели из строительной отрасли региона (21%). Следом идут фермеры (12%) и промышленники (10%).

Больше всего поручительств выдали в Приморском (990 млн рублей) и Хабаровском краях (614 млн рублей), в Республике Бурятия (432 млн рублей), Забайкальском крае (408 млн рублей) и Республике Саха (Якутия) — 334 млн рублей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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