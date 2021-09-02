Субъекты МСП на Дальнем Востоке получили поручительства по кредитам на сумму 10 млрд рублей

На Дальнем Востоке Корпорация МСП предоставила более 580 поручительств бизнесу за первые шесть месяцев 2021 года. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 10 млрд рублей.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Отмечается, что чаще всего за поддержкой обращались предприниматели из строительной отрасли региона (21%). Следом идут фермеры (12%) и промышленники (10%).

Больше всего поручительств выдали в Приморском (990 млн рублей) и Хабаровском краях (614 млн рублей), в Республике Бурятия (432 млн рублей), Забайкальском крае (408 млн рублей) и Республике Саха (Якутия) — 334 млн рублей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.