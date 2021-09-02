Песков заявил, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект.
Песков заявил, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект
  • Reuters

«По «Северному потоку». Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что «это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу».

«Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несёт в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Украина и США выступают против запуска «Северного потока — 2» и рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности. 

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