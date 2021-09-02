Аналитик Звёздин дал прогноз курса рубля в сентябре
- АГН «Москва»
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В первый месяц осени курс рубля хоть и сохранит риски, но ожидать краха или чудес не стоит, рассказал он в беседе с газетой «Известия».
Самым главным и опорным событием, по мнению аналитика, может послужить ухудшение ситуации с коронавирусом, что среди прочего может привести к снижению динамики укрепления рубля.
Так, трейдер выразил мнение, что в условиях текущих рисков, без добавления новых, значения в 72—76 рубля к доллару могут сохраниться.
Со своей стороны, Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари», добавила, что курс евро в сентябре может находиться в коридоре 86—89 рублей.
Накануне главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве в конце сентября может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции.
Как ранее передавал телеканал «360», аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост биткоина в будущем.