Аналитик Звёздин дал прогноз курса рубля в сентябре

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин дал прогноз курса рубля и доллара в краткосрочной перспективе.

В первый месяц осени курс рубля хоть и сохранит риски, но ожидать краха или чудес не стоит, рассказал он в беседе с газетой «Известия».

Самым главным и опорным событием, по мнению аналитика, может послужить ухудшение ситуации с коронавирусом, что среди прочего может привести к снижению динамики укрепления рубля.

Так, трейдер выразил мнение, что в условиях текущих рисков, без добавления новых, значения в 72—76 рубля к доллару могут сохраниться.

Со своей стороны, Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари», добавила, что курс евро в сентябре может находиться в коридоре 86—89 рублей.

Накануне главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве в конце сентября может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции.

Как ранее передавал телеканал «360», аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост биткоина в будущем.