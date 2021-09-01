Глава Приморья заявил о важности газификации Дальнегорска

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Газификация моногорода Дальнегорска Приморского края нужна для того, чтобы ускорить экономическое развитие территории, заявил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Приморья заявил о важности газификации Дальнегорска
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Хотел обратить ваше внимание и попросить поддержки. У нас есть город Дальнегорск — северная территория, город 40 тыс. (населения. — RT)... Хорошо было бы туда провести газ через город Арсеньев», — приводит ТАСС слова Кожемяко.

Он отметил, что газификация может изменить экономику работающих там предприятий и привлечь в город новых жителей.

Ранее стало известно, что в Татарстане создали региональный штаб по газификации для организации системной работы и обеспечения оперативного взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления и ООО «Газпром трансгаз Казань».

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