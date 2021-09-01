Политологи прокомментировали призыв Зеленского начать консультации с США и ФРГ по транзиту газа

Политолог Александр Дудчак и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности скорейшего начала трёхсторонних консультаций с ФРГ и Соединёнными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию.

Комментируя высказывание Зеленского о том, что необходимо разработать эффективные меры против «использования Россией газа в качестве оружия», Александр Дудчак отметил, что Зеленский придумывает «сказки», поскольку подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью.

«Это вполне устраивает США, вполне возможно, что это они надоумили Украину выдать подобный текст. А по поводу продолжения транзита газа через украинскую территорию после окончания договора — если будет выгодное предложение от Украины, его будут рассматривать. Сейчас у России есть контракт с Украиной, контракт будет выполнен», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Константин Блохин объяснил, что сейчас Соединённым Штатам надо демонстрировать свои союзнические отношения с Украиной, поскольку она выступает в отношении просящего, а США — в качестве «гаранта» её безопасности.

«Понятно, что все стороны пытаются сохранить лицо. Германия пытается сохранить лицо, демонстрируя свою евро-атлантическую солидарность вместе с американским лидером Джо Байденом, то же самое делают США, прекрасно понимая, что заблокировать «Северный поток — 2» невозможно, а для Германии это важный инфраструктурный проект», — добавил специалист.

При этом он заявил, что Украина не может давить ни на Германию, ни на США.

По его мнению, обстановка меняется, но все участники процесса находятся в некоем состоянии «заданности» и не могут совершать резкие движения.

Ранее Зеленский в ходе переговоров с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил о важности скорейшего начала трёхсторонних консультаций с ФРГ и Соединёнными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию.

Украинский президент подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия».