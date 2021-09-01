США и Украина намерены наращивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Заявление подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Как отмечается, энергетические ведомства двух стран намерены «работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением её энергетической безопасности и экспортного потенциала».
Подчёркивается, что для этого стороны «разработают и осуществят комплексный план в энергетическом секторе».
План предполагает «взаимовыгодное сотрудничество в областях ядерной энергетики, солнечной и ветроэнергетики, применения водорода, хранения энергии».
Ранее Зеленский в своём Twitter заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.