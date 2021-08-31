В Минфине прокомментировали идею налогового вычета за аренду жилья
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- РИА Новости
«В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу», — приводит ТАСС слова Сазанова.
Он отметил, что НДФЛ зачисляется в доходы субъектов.
«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам», — добавил замглавы Минфина.
Ранее Минстрой России предложил давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья.