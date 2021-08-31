В Минфине прокомментировали идею налогового вычета за аренду жилья

Короткая ссылка
Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что Минфин в текущих условиях не поддерживает инициативу предоставлять налоговый вычет за аренду жилья, это может негативно сказаться на региональных бюджетах.
В Минфине прокомментировали идею налогового вычета за аренду жилья
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу», — приводит ТАСС слова Сазанова.

Он отметил, что НДФЛ зачисляется в доходы субъектов.

«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам», — добавил замглавы Минфина.

Ранее Минстрой России предложил давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить