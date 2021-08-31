В Минфине прокомментировали идею налогового вычета за аренду жилья

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что Минфин в текущих условиях не поддерживает инициативу предоставлять налоговый вычет за аренду жилья, это может негативно сказаться на региональных бюджетах.

«В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу», — приводит ТАСС слова Сазанова.

Он отметил, что НДФЛ зачисляется в доходы субъектов.

«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам», — добавил замглавы Минфина.

Ранее Минстрой России предложил давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья.