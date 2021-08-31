Специалист по банковскому сектору Григорян рассказал об одном из ипотечных стереотипов
- РИА Новости
Некоторые полагают, что если кредит взят на двоих (например, ипотека на супругов), то каждый из них должен банку только половину суммы, однако это не так, отметил Григорян в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Если вы являетесь созаёмщиком по кредиту, это не означает, что вы должны банку только половину или определённую часть — это значит, что вы так же, как и другой человек, берёте на себя обязанность по погашению кредита в полном объёме. При этом вы сами определяете с другим заёмщиком, кто и в каких пропорциях будет вносить платежи. Банку это неважно, его интересует факт погашения долга», — рассказал специалист.
Если один созаёмщик отказывается платить по кредиту, то погашения долга в полном объёме будут требовать от второго созаёмщика. Разделить долг можно только через суд, уточнил Григорян.
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