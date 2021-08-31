Специалист по банковскому сектору Григорян рассказал об одном из ипотечных стереотипов

Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда Сергей Григорян рассказал о популярном стереотипе, касающемся ипотечного кредитования.

Некоторые полагают, что если кредит взят на двоих (например, ипотека на супругов), то каждый из них должен банку только половину суммы, однако это не так, отметил Григорян в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Если вы являетесь созаёмщиком по кредиту, это не означает, что вы должны банку только половину или определённую часть — это значит, что вы так же, как и другой человек, берёте на себя обязанность по погашению кредита в полном объёме. При этом вы сами определяете с другим заёмщиком, кто и в каких пропорциях будет вносить платежи. Банку это неважно, его интересует факт погашения долга», — рассказал специалист.

Если один созаёмщик отказывается платить по кредиту, то погашения долга в полном объёме будут требовать от второго созаёмщика. Разделить долг можно только через суд, уточнил Григорян.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU рассказал о выгодных факторах ипотеки.