Специалист по банковскому сектору Григорян рассказал об одном из ипотечных стереотипов

Короткая ссылка
Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда Сергей Григорян рассказал о популярном стереотипе, касающемся ипотечного кредитования.
Специалист по банковскому сектору Григорян рассказал об одном из ипотечных стереотипов
  • РИА Новости

Некоторые полагают, что если кредит взят на двоих (например, ипотека на супругов), то каждый из них должен банку только половину суммы, однако это не так, отметил Григорян в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Если вы являетесь созаёмщиком по кредиту, это не означает, что вы должны банку только половину или определённую часть — это значит, что вы так же, как и другой человек, берёте на себя обязанность по погашению кредита в полном объёме. При этом вы сами определяете с другим заёмщиком, кто и в каких пропорциях будет вносить платежи. Банку это неважно, его интересует факт погашения долга», — рассказал специалист.

Если один созаёмщик отказывается платить по кредиту, то погашения долга в полном объёме будут требовать от второго созаёмщика. Разделить долг можно только через суд, уточнил Григорян.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU рассказал о выгодных факторах ипотеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить