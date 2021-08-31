Спрос на микрокредиты снизился в России накануне 1 сентября

Спрос россиян на микрокредиты перед началом учебного года упал, рассказали представители микрофинансовых организаций (МФО). Эксперты связывают это с мерами господдержки.

Об этом сообщает «Российская газета».

По данным МФО «Финбридж», как правило, в начале августа спрос на займы до зарплаты для подготовки детей к школе составляет порядка 6—10% от общего объёма договоров. В этом году спрос намного ниже — прирост не более 2%.

В МФК «Займер» прирост зафиксировали на уровне 5—7%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заявил, что государственное пособие в 10 тыс. рублей на подготовку детей к школе примерно соответствует среднему размеру PDL-займа (займы до зарплаты, payday loans).

Это позволило высвободить денежные средства и временно снизило потребность россиян в продуктах МФО.

Как уточняется, средний размер PDL для сбора ребёнка к школе составляет обычно 7—9 тыс. рублей.

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