Минпромторг высказался о возможности введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов высказался о возможности введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году.

«Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок остывать», — цитирует его ТАСС.

По его словам, по некоторым позициям цены на внешнем рынке уже ниже, чем внутри России.

«Но мы всегда опаздываем, на полтора-два месяца зазор цены у нас всегда происходит и в росте цены, и в её снижении,» — добавил замминистра.

Ранее в России ввели вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Они будут действовать по 31 декабря 2021 года.