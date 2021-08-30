Минпромторг высказался о возможности введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году

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Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов высказался о возможности введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году.
Минпромторг высказался о возможности введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году
  • © Юрий Стрелец
  • РИА Новости

«Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок остывать», — цитирует его ТАСС.

По его словам, по некоторым позициям цены на внешнем рынке уже ниже, чем внутри России.

«Но мы всегда опаздываем, на полтора-два месяца зазор цены у нас всегда происходит и в росте цены, и в её снижении,» — добавил замминистра.

Ранее в России ввели вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Они будут действовать по 31 декабря 2021 года.

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