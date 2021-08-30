Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $600 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $600 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как пишет ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла $600,3 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот же день соответствующий показатель превысил $590.

19 августа сообщалось, что по газопроводу «Северный поток — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа. По данным «Газпрома», за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.