Аналитик прокомментировал заключение газового соглашения между Венгрией и Россией

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Россия и Венгрия подписали новое соглашение о поставках российского газа.

«Мы видим, что основные параметры соглашения — долгосрочность и объёмы — сохраняются на текущем уровне. Примерно столько «Газпром» сейчас и поставляет газа в Венгрию. Другой вопрос, каковы ценовые параметры. В этом плане венгры старались затянуть до последнего подписание соглашения, и это не сыграло им на руку. Это как раз сыграло на руку «Газпрому», — отметил Юшков.

По его словам, если бы в прошлом году Венгрия заранее подписала долгосрочный контракт, то это происходило бы «на более благоприятном фоне».

«Когда цены на газ в Европе были очень низкими (ниже $100 за 1 тыс. кубов), причём объём потребления в Европе сократился... Но Венгрия пошла по другому пути», — добавил эксперт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что Россия и Венгрия подписали новое соглашение о поставках российского газа.