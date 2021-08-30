В Москве НКО воспользовались коворкинг-центрами свыше 5 тысяч раз в 2021 году
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В Москве более 6 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются культурой и экологией, патриотическим воспитанием молодёжи, защитой животных и ещё множеством тем, важных для каждого жителя города. Мы стремимся к тому, чтобы у НКО было современное пространство, где будут рождаться и развиваться новые идеи», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики города Екатерина Драгунова.
По сообщениям НСН, в Москве ранее рассказали о сроках подачи заявок для НКО на участие в программе «Московский акселератор».