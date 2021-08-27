В Адыгее ожидают, что рост экономики к концу 2021 года выйдет на уровень 4%

Короткая ссылка
Власти Адыгеи подвели итоги социально-экономического развития республики за I полугодие 2021 года.
В Адыгее ожидают, что рост экономики к концу 2021 года выйдет на уровень 4%
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, по данным Министерства экономического развития и торговли республики, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития.

Власти считают, что постепенное восстановление экономической активности позволит к концу 2021 года достигнуть ВРП в 149,5 млрд рублей, а рост экономики к концу года выйдет на уровень 4%.

Такие выводы сделали из основных макроэкономических показателей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить