В Адыгее ожидают, что рост экономики к концу 2021 года выйдет на уровень 4%

Власти Адыгеи подвели итоги социально-экономического развития республики за I полугодие 2021 года.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, по данным Министерства экономического развития и торговли республики, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития.

Власти считают, что постепенное восстановление экономической активности позволит к концу 2021 года достигнуть ВРП в 149,5 млрд рублей, а рост экономики к концу года выйдет на уровень 4%.

Такие выводы сделали из основных макроэкономических показателей.

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