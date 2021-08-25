Подмосковье стало лидером по развитию государственно-частного партнёрства

Первое место в России по привлечению частных инвестиций заняла Московская область, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По информации телеканала «360», регион на протяжении нескольких лет держался на первых строчках в сфере развития государственно-частного партнёрства, а теперь вышел в лидеры. С 2015 года было заключено 39 контрактов в формате ГЧП.

Общая сумма инвестиций превышает 188 млрд рублей, в проработке находятся 56 проектов, которые в перспективе дадут 244,5 млрд рублей.

«Уже сейчас в Подмосковье заложена серьёзная основа для развития государственно-частного партнёрства на ближайшие два-три года», — отметила Зиновьева.

Губернатор региона Андрей Воробьёв ранее рассказал о работе по развитию инвестиционной привлекательности Подмосковья.