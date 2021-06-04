Воробьёв рассказал о работе по развитию инвестиционной привлекательности Подмосковья

В Московской области продолжат работу по развитию инвестиционной привлекательности, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В ходе ПМЭФ были представлены итоги национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах. Подмосковье заняло седьмое место.

«У нас даже в ковидный год развивается бизнес, заполняются индустриальные парки, но, как вся моя команда говорит, «инвесторов много не бывает», — отметил Воробьёв.

Он назвал важным свести к минимуму количество преград для бизнеса, поскольку это позволит экономике развиваться и обеспечивать позитивные перемены для граждан.

Как добавил губернатор, большое значение имеет и взаимодействие с федеральным центром.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.