Воробьёв рассказал о работе по развитию инвестиционной привлекательности Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
В ходе ПМЭФ были представлены итоги национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах. Подмосковье заняло седьмое место.
«У нас даже в ковидный год развивается бизнес, заполняются индустриальные парки, но, как вся моя команда говорит, «инвесторов много не бывает», — отметил Воробьёв.
Он назвал важным свести к минимуму количество преград для бизнеса, поскольку это позволит экономике развиваться и обеспечивать позитивные перемены для граждан.
Как добавил губернатор, большое значение имеет и взаимодействие с федеральным центром.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.