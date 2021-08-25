В Союзе нефтегазопромышленников прокомментировали решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
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«Учитывая зиму в этом году, «Северный поток — 2» работал не наполовину, а на 110% своей мощности, потому что потребность была. Конечно, «Газпром» все эти нюансы знает, но работу «Северного потока — 2» это никак не осложнит. Если будут суровые зимы, то они (европейцы. — RT) попросят и большего его заполнения», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметил Шмаль, если хранилища к началу зимы не будут заполнены до нужного уровня, то потребуются дополнительные мощности и все эти ограничения могут быть сняты, но на определённый период.
Ранее в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали решение немецкого суда.