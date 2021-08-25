В Союзе нефтегазопромышленников прокомментировали решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал решение немецкого суда об отказе освободить газопровод «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза.
В Союзе нефтегазопромышленников прокомментировали решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Учитывая зиму в этом году, «Северный поток — 2» работал не наполовину, а на 110% своей мощности, потому что потребность была. Конечно, «Газпром» все эти нюансы знает, но работу «Северного потока — 2» это никак не осложнит. Если будут суровые зимы, то они (европейцы. — RT) попросят и большего его заполнения», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил Шмаль, если хранилища к началу зимы не будут заполнены до нужного уровня, то потребуются дополнительные мощности и все эти ограничения могут быть сняты, но на определённый период.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали решение немецкого суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить