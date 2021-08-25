Экономист назвал долю внешних заимствований России одной из самых низких в мире

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Доктор экономических наук Иосиф Дискин назвал долю внешних заимствований России одной из самых низких в мире.
Экономист назвал долю внешних заимствований России одной из самых низких в мире
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Доля внешних заимствований очень мала, одна из самых низких в мире», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Со своей стороны, экономист Михаил Хазин прокомментировал сообщение о том, что госдолг России к 1 июля превысил 20,4 трлн рублей.

По его мнению, это не скажется на финансовой стабильности страны.

«При нашем объёме долга и затратах на его обслуживание это не играет никакой роли в экономике», — уточнил специалист.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал сообщение о том, что в США с 1 августа вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.

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