В ВЭФ-2021 примет участие делегация Японии

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В Восточном экономическом форуме примет участие делегация Японии.
В ВЭФ-2021 примет участие делегация Японии
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков провёл встречу в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках ВЭФ-2021.

«Япония — стратегический партнёр России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьёзным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях», — заявил Кобяков.

По его словам, в частности, запланирован бизнес-диалог «Россия — Япония».

Со своей стороны, Кодзуки отметил, что японская сторона нацелена на обсуждение направления развития Дальнего Востока.

«В планах делегации — провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнёрства между российским Дальним Востоком и Японией», — сказал посол.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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