В Москве наблюдается рост числа заключённых ипотечных договоров

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Управление Росреестра по Москве в июле 2021 года зарегистрировало 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,1 раза (+10%) больше, чем месяцем ранее (10 731).
В Москве наблюдается рост числа заключённых ипотечных договоров
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

Отмечается, что общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе — июле 2021 года составило 71 930.

Это в 1,5 раза (+52%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (47 331), а также в 1,4 раза (+43%) превышает показатель аналогичного периода 2019 года (50 387).

«Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объёму выданных кредитов, так и по количеству заключённых договоров. Общее количество заключённых договоров составило 84,1 тыс. на сумму 492,5 млрд рублей, или +82,8% к началу года», — добавил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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