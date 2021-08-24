В Москве наблюдается рост числа заключённых ипотечных договоров
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
Отмечается, что общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе — июле 2021 года составило 71 930.
Это в 1,5 раза (+52%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (47 331), а также в 1,4 раза (+43%) превышает показатель аналогичного периода 2019 года (50 387).
«Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объёму выданных кредитов, так и по количеству заключённых договоров. Общее количество заключённых договоров составило 84,1 тыс. на сумму 492,5 млрд рублей, или +82,8% к началу года», — добавил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.