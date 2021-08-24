Глава Минвостокразвития Чекунков поделился своими ожиданиями от ВЭФ

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, чего ожидает от VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт 2—4 сентября во Владивостоке.
Глава Минвостокразвития Чекунков поделился своими ожиданиями от ВЭФ
  • © РИА Новости

Об этом министр сказал в беседе с «Известиями».

«Ждём новых интересных подходов... Многие объективно адаптировались к пандемии, в экономике мы наблюдаем траекторию выхода — ускорение технологий, финансов, рост фондовых рынков... ускорение всего того запаса инноваций, который человечество копило последние 20 лет. Сейчас будем обсуждать, как эти инновации можно применить для ускорения экономического роста», — заявил Чекунков.

Также он выразил надежду, что благодаря форуму российские компании откроют для себя новые экономические рынки.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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