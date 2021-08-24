Глава Минвостокразвития Чекунков поделился своими ожиданиями от ВЭФ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, чего ожидает от VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт 2—4 сентября во Владивостоке.

Об этом министр сказал в беседе с «Известиями».

«Ждём новых интересных подходов... Многие объективно адаптировались к пандемии, в экономике мы наблюдаем траекторию выхода — ускорение технологий, финансов, рост фондовых рынков... ускорение всего того запаса инноваций, который человечество копило последние 20 лет. Сейчас будем обсуждать, как эти инновации можно применить для ускорения экономического роста», — заявил Чекунков.

Также он выразил надежду, что благодаря форуму российские компании откроют для себя новые экономические рынки.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».