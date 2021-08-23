Товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Африки вырос более чем на 40%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2021 года товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 40,2% и достиг $1,89 млрд.

Об этом сообщает НСН.

По его словам, таких показателей удалось достичь в первую очередь благодаря увеличению экспортных поставок столичной продукции.

Как отмечается, главным потребителем московских несырьевых неэнергетических товаров в январе — мае 2021 года стал Алжир — экспорт в эту страну достиг $506,56 млн.

Также активными потребителями московского экспорта стали Египет ($87,05 млн) и Саудовская Аравия ($78,13 млн).

Всего же продукция города поставлялась в 183 страны мира.

В апреле «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.