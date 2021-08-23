Товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Африки вырос более чем на 40%

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2021 года товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 40,2% и достиг $1,89 млрд.
Товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Африки вырос более чем на 40%
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НСН.

По его словам, таких показателей удалось достичь в первую очередь благодаря увеличению экспортных поставок столичной продукции.

Как отмечается, главным потребителем московских несырьевых неэнергетических товаров в январе — мае 2021 года стал Алжир — экспорт в эту страну достиг $506,56 млн.

Также активными потребителями московского экспорта стали Египет ($87,05 млн) и Саудовская Аравия ($78,13 млн).

Всего же продукция города поставлялась в 183 страны мира.

В апреле «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить