Товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Африки вырос более чем на 40%
- © Андрей Никеричев
- АГН «Москва»
Об этом сообщает НСН.
По его словам, таких показателей удалось достичь в первую очередь благодаря увеличению экспортных поставок столичной продукции.
Как отмечается, главным потребителем московских несырьевых неэнергетических товаров в январе — мае 2021 года стал Алжир — экспорт в эту страну достиг $506,56 млн.
Также активными потребителями московского экспорта стали Египет ($87,05 млн) и Саудовская Аравия ($78,13 млн).
Всего же продукция города поставлялась в 183 страны мира.
В апреле «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.