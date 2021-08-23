В МИД России оценили риски отключения страны от системы SWIFT
В комментарии РИА Новости он отметил, что возможность применения такой меры следует рассматривать не как рыночную, а как политическую.
«Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — утверждает собеседник издания.
По его словам, Россия не преследует цель создать новую альтернативную систему SWIFT как можно скорее — примерных сроков завершения работы нет. Работа в рамках укрепления финансовой самостоятельности государства и независимости платежей ведётся уже давно, однако продолжаться она будет ещё долго.
«И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнёрами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — сказал Биричевский.
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла ранее заявил, что отключение России от платёжной системы SWIFT могло бы нанести ущерб экономике Европы.