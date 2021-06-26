В ФРГ высказались о последствиях отключения России от SWIFT

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Отключение России от платёжной системы SWIFT могло бы нанести ущерб экономике Европы, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
В ФРГ высказались о последствиях отключения России от SWIFT
  • Reuters

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике», — цитирует РИА Новости Крупаллу.

По его словам, создание в России своей системы передачи финансовых сообщений говорит о поиске новых путей для государства.

Он отметил, что Германия и Россия должны вести диалог.

Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.

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