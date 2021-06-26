В ФРГ высказались о последствиях отключения России от SWIFT
- Reuters
«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике», — цитирует РИА Новости Крупаллу.
По его словам, создание в России своей системы передачи финансовых сообщений говорит о поиске новых путей для государства.
Он отметил, что Германия и Россия должны вести диалог.
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.