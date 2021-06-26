В ФРГ высказались о последствиях отключения России от SWIFT

Отключение России от платёжной системы SWIFT могло бы нанести ущерб экономике Европы, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике», — цитирует РИА Новости Крупаллу.

По его словам, создание в России своей системы передачи финансовых сообщений говорит о поиске новых путей для государства.

Он отметил, что Германия и Россия должны вести диалог.

Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.