Чижов оценил последствия возможного отключения России от SWIFT

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.

«Нет, мы не ощущаем (угрозы. — RT)», — приводит РИА Новости ответ Чижова на вопрос о том, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы SWIFT.

По его словам, отключение от данной системы не станет для России «катастрофой».

Ранее директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

По его словам, действия стран Запада — это «барьеры в целях защиты собственных производителей и... интересов на мировой арене».