В ЦБ назвали объём международных резервов России
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Объём международных резервов по состоянию на 13 августа составил $593,8 млрд, сократившись за неделю на $5,5 млрд, или на 0,9%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее в ЦБ России заявили, что в II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню.