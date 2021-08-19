В ЦБ назвали объём международных резервов России

Короткая ссылка
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 13 августа составляют $593,8 млрд.
В ЦБ назвали объём международных резервов России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 13 августа составил $593,8 млрд, сократившись за неделю на $5,5 млрд, или на 0,9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в ЦБ России заявили, что в II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить