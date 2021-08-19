Цена газа в Европе снижается после заявления «Газпрома»

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Цена газа в Европе снижается после заявления «Газпрома» о возможности запуска «Северного потока — 2» уже в 2021 году.
Цена газа в Европе снижается после заявления «Газпрома»
  • Reuters

Как пишет агентство «Прайм», согласно информации лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, упала на 5%, до примерно $510 за 1 тыс. кубометров.

По данным на 13:03 мск, индекс торговался у значения $493.

Ранее сообщалось, что по газопроводу «Северный поток — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа. По данным «Газпрома», за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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